«الإسكان»: تسليم وحدات المرحلة الأولى قبل ديسمبر (فيديو)

كشف المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، آليات تقديم التظلمات الخاصة بالإعلان الـ 12 للإسكان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن فتح باب التظلم يبدأ من يوم 7 الشهر الجاري حتى يوم 30 يونيو، وتشمل المستندات المطلوبة صورة البطاقة وبطاقة الزوجة وشهادات ميلاد الأبناء وشهادة دخله ودخل زوجته إذا كانت عاملة.وأوضح المهندس صلاح حسن، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه يشترط ألا يزيد دخل الزوج والزوجة عن 5 آلاف و700 جنيه، أما الأعزب فلا يزيد على 4200 جنيه، لافتًا إلى أن فحص البيانات قد يستغرق من شهر إلى شهر ونصف بعد غلق باب التظلم.وأشار إلى أن الأماكن التي يزيد فيها عدد المتقدمين للحجز على عدد الوحدات، فإن هناك أولوية للحصول على الوحدة السكنية، حيث يخصص 5% من وحدات المشروع للمعاقين وأصحاب القدرات الخاصة حال انطباق الشروط، ثم تمنح الأولوية أولا للأسرة التي تعول ثم الأسرة التي لا تعول ثم للأعزب.وأضاف نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى قبل ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الحجز في الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي بمحافظات الصعيد سيبدأ في السابع من الشهر الجاري.