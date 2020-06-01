رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: أعمى البصر والبصيرة

شن رواد السو شيال ميديا هجوم حاد على جمال عيد واصفين إياه بالكاذب ووجهوا له رسالة قالوا خلالها:يا عيد أصبحت كل يوم تؤكد أنك أعمى البصر والبصيرة.. عمال شغال على العالم الافتراضى بتاعك وبتهاجم الدولة عمال على بطال عشان ترضي اللي مشغلينك، ولما بنسأل إنت ليه ما بتشفش كل الجهود اللي بتبذلها الدولة من بداية موضوع فيروس كورونا؟ ده أكيد لأن العمالة بقت بتسرى فى عروقك!! نراهنك أيها الكذاب الأشر إنك لو مشيت فى الشارع وخمسة عرفوك يبقى ليك الكلام، كل ده عشان حفنة دولارات هو أنت ما بتشبعش طبعًا ما إنت عمال بتجري ورا إللى مشغلينك عايز تقولهم إنك لسه موجود عشان يرجعوك باين العملية نشفت خالص معاك.وأضافوا: بنكررها كمان الشعب المصري مش حيسيب أذناب الإخوان واليسار الضال تكرر الخراب اللي البلد عاشته بسببكم بنحذرك من المساس باستقرار مصر وأمنها.