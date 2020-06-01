المواعيد الجديدة لـ«أنابيب البترول» بنظام الورادى

عقد المهندس عماد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة النقابية للشركة، وذلك لبحث بعض مشاكل العاملين وتغيير مواعيد العمل بنظام الورادى، بالنسبة للعاملين المقيمين بالأقاليم، والتى كانت تتعارض مع مواعيد حظر التجول التى فرضته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.وأعلنت اللجنة النقابية لأنابيب البترول، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى استمر نحو 3 ساعات متواصلة إلى عودة العمل بنظام 24 ساعة لمناطق "القاهرة- المركزية- التبين- التيوب"، على أن يكون نظام العمل من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى يوم 13-6-2020 موعد انتهاء قرار رئيس مجلس الوزراء إلي حين النظر في تجديده من عدمه.كما تم الاتفاق علي أن يكون نظام العمل بمنطقة طنطا بنظام ٩ ساعات و١٥ ساعة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الخامسة مساءً، ومن الخامسة مساءً إلى الثامنة صباحًا.أما نظام العمل بمنطقة السويس والقناة سيكون بنظام ١٢ ساعة تبدأ من السابعة صباحًا إلى السابعة مساءً ومن السابعة مساءً إلى السابعة صباحًا.ونظام العمل بمنطقة البحر الأحمر وخليج السويس من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساء ومن السادسة مساء إلى الثامنة صباحًا.كما سيكون نظام العمل بمنطقة الوجه البحري من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً، ومن السادسة مساءً إلى الثامنة صباحًا.ومنطقة أسيوط من الثامنة صباحًا إلى السادسة مساءً، ومن السادسة مساءً إلى الثامنة صباحًا.وحضر الاجتماع المهندس محمد ماجد، مدير عام العمليات، والمهندس فتوح أحمد، مدير عام منطقة القاهرة، واللواء عماد صلاح مدير عام الأمن، ومن اللجنة النقابية عباس صابر، رئيس اللجنة، وياسر صلاح، وهيثم زاد، ومجدى عبد التواب، ومحمد السيد أبو الفتوح، ومن الورادى، أحمد زهران، وأحمد سمير حسانين، وحسن عبد المنعم، وإبراهيم عبد الكريم.