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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسجلى خطر بـ2 كيلو هيروين فى الجيزة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:03 م
ضبط
ضبط
ندى حمدي
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث محافظة الجيزة، في القبض علي 2 من أكبر تجار المخدرات وبحوزتهما 2 كيلو هيروين تقدر قيمتها بحوالي 300 ألف جنيه قبل ترويجها.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قد تابعت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين متخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر مكانًا لمزاولة نشاطهما في الاتجار والترويج.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافهما وضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالى قدره 11800 جنيه- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 300 ألف جنيه تقريبًا، ووجه اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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