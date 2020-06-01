النتائج الأولية للدواء الروسي ضد كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%

أعلنت السلطات الصحية الروسية، أن النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) المحلي على المصابين بفيروس "كورونا" أظهرت فعاليته بنسبة 90%.ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن فلاديمير تشولانوف، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة قوله - في تصريح صحفي اليوم الإثنين - إن السلطات الصحية في البلاد بدأت اختبار دواء "أفيفافير" المحلي على 330 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.وأضاف أن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بالفيروس، وأن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا.وأشار إلى أن دواء "أفيفافير" الروسي هو نظير لـ"فافيبيرافير"، الذي يُمنع استخدامه للنساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين.يُذكر أن وزارة الصحة الروسية صادقت في وقت سابق على دواء "أفيفافير" كأول دواء مضاد لفيروس "كورونا " في روسيا وسمحت باستخدام العقار لعلاج المصابين بالفيروس التاجي.