«هقفل الشوارع».. محافظ الشرقية يحذر أصحاب المحال غير الملتزمة بالقرارات

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تحرير أكثر من 170 مخالفة لأشخاص لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وتم سحب تراخيص السيارات من البعض، معلقا: "إذا لم تلتزم المحلات بالإجراءات الوقائية كارتداء العاملين والمواطنين الكمامة سأغلق الشارع لمدة أسبوع حتى توفق كل المحلات أوضاعها".وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحافظة بها أكبر مدينة صناعية وهي العاشر من رمضان، ويتخطى عدد العمالة اليومية التي تدخل المحافظة 600 ألف نسمة.وتابع أنه تم توفير كمامات داخل مواقف السيارات بسعر 2 جنيه للكمامة، وتم التعاقد مع مصنعين لتوريد من 5 إلى 12 ألف كمامة يوميا، لافتا إلى أنه تم إيقاف الأسواق الرسمية، ولكنهم يواجهون مشكلة في التعامل مع الأسواق العشوائية.