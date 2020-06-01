الحجرف: تنظيم السعودية لمؤتمر المانحين لليمن يؤكد دورها الريادي لدعمه

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بتنظيم السعودية يوم غد لمؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيا، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، مؤكدا الدور الريادي للمملكة لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني وامتدادًا لإسهاماتها السخية في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن.وثمن الحجرف - في تصريح، أوردته وكالة الأنباءالسعودية "واس"- ما يقدمه مجلس التعاون من دعم كبير للجمهورية اليمنية وشعبها، حيث شكّلت مساعداتها الإنسانية والتنموية الجزء الأكبر من المساعدات كافة التي تلقاها اليمن خلال العقود الماضية.وأعرب عن تطلعه بأن تسهم هذه المبادرة في حشد جهود المانحين الدوليين لإنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير، من خلال الوقوف مع اليمن بما يسهم في استعادة أمنه واستقراره ورخاء شعبه الشقيق، وتوفير الخدمات الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والأمنية الجسيمة.