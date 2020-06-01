«الصحة»: 70% من مرضى كورونا لا يحتاجون العلاج في المستشفيات

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعاية والطوارئ، إن تطبيق "صحة مصر" له عدة فوائد منها تقليل الزحام على المستشفيات، ويتيح سهولة التواصل مع المواطنين، وتوفير المعلومة الصحيحة.وأضاف وديع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العزل المنزلي مطبق في كل دول العالم، والهدف منه ليس تقليل عدد المرضى بالمستشفيات، بل هو نوع من أنواع العلاج لمواجهة الكورونا.وأضاف أن 70% من المرضى لا يحتاجون أكثر من العزل المنزلي، موضحا أن وزارة الصحة المصرية توفر نحو 5600 سرير رعاية مركزية، وتم استخدام نحو 519 سرير رعاية حتى الآن.