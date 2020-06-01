رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقب أيام من فتحها.. آبل تغلق متاجرها في أمريكا بسبب المظاهرات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:01 ص
شركة آبل
شركة آبل
مروة عنبر
طباعة
قررت شركة آبل إغلاق متاجرها للبيع بشكل التجزئة بشكل مؤقت في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعيد فتحها حديثا من أجل سلامة الموظفين والعملاء.

وجاء قرار آبل فى ظل استمرار المظاهرات الاحتجاجية التي أثارتها وفاة جورج فلويد في مينيابوليس والتي انتشرت في جميع أنحاء البلاد.

واستهدف المخربون، العديد من متاجر آبل من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي للبلاد، بهدف اقتحام منافذ البيع بالتجزئة وسرقة منتجات آبل الذين استغلوا الاحتجاجات المستمرة على وفاة فلويد، وفقا لما نقلته العربية نت.

وقامت الشركة بإجراء وقائي لتأمين بعض المتاجر بشكل استباقي وتفريغها من البضائع لتخفيف الضرر بينما تستمر الأحداث.

وأوضحت الشركة أن إغلاق المتاجر سيستمر حتى يوم الأحد المقبل، بينما تخضع بعض المواقع التي تعرضت لأضرار جسيمة لعمليات إغلاق غير محددة.

وقالت الشركة: "مع وضع صحة وسلامة فرقنا في الاعتبار، اتخذنا قرارا بإغلاق عدد من متاجرنا في الولايات المتحدة".

وتعد عمليات الإغلاق ضربة لمحاولات آبل إعادة فتح جميع منافذ البيع بالتجزئة في العالم بعد إغلاقها المؤقت خلال ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشركة أعادت فتح 140 متجرا فقط من أصل 271 متجرا تمتلكها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتخاذ احتياطات تتعلق بالفيروس، وذلك قبل اندلاع الاحتجاجات على مدار الأسبوع الماضي الداعية إلى العدالة لجورج فلويد.

وكان أول متجر مستهدف هو متجر للشركة في مينيابوليس، تعرض للتخريب والنهب، وتسببت الاحتجاجات أيضا بتضرر ونهب متاجر آبل في بورتلاند وفيلادلفيا وبروكلين وسولت ليك سيتي ولوس أنجلوس وتشارلستون وواشنطن العاصمة وسكوتسديل وسان فرانسيسكو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من زوج شقيقة محمد رمضان عقب أنباء القبض عليه

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتعديل مواعيد حظر التجوال

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

أنجولا تسجل أكثر من 400 إصابة بالإيدز

اليابان تبدأ اختبارات الأجسام المضادة لكورونا على 10 آلاف شخص

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

منوعات

بريطانيا: عودة الرياضة رغم التحذيرات من تخفيف إجراءات الإغلاق

مدينة صينية تزرع رقائق دقيقة فى الكلاب الأليفة

الكويت تطلق قناة «خلك بالبيت» للتوعية بمواجهة كورونا

وفاة الفنان كريستو المشهور بـ«تغليف المبانى» عن 84 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

الأردنية للأفلام تعرض «أفراح صغيرة» أون لاين.. الليلة

«حكايات أولاد الأرض» جديد هيئة الكتاب ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الشروق» تطرح الطبعة الـ16 من رواية «بين القصرين»

سيد ضيف الله يكتب عن مسرح سعدالله ونوس فى «الثقافة الجديدة»