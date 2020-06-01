عقب أيام من فتحها.. آبل تغلق متاجرها في أمريكا بسبب المظاهرات

قررت شركة آبل إغلاق متاجرها للبيع بشكل التجزئة بشكل مؤقت في الولايات المتحدة الأمريكية التي أعيد فتحها حديثا من أجل سلامة الموظفين والعملاء.وجاء قرار آبل فى ظل استمرار المظاهرات الاحتجاجية التي أثارتها وفاة جورج فلويد في مينيابوليس والتي انتشرت في جميع أنحاء البلاد.واستهدف المخربون، العديد من متاجر آبل من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي للبلاد، بهدف اقتحام منافذ البيع بالتجزئة وسرقة منتجات آبل الذين استغلوا الاحتجاجات المستمرة على وفاة فلويد، وفقا لما نقلته العربية نت.وقامت الشركة بإجراء وقائي لتأمين بعض المتاجر بشكل استباقي وتفريغها من البضائع لتخفيف الضرر بينما تستمر الأحداث.وأوضحت الشركة أن إغلاق المتاجر سيستمر حتى يوم الأحد المقبل، بينما تخضع بعض المواقع التي تعرضت لأضرار جسيمة لعمليات إغلاق غير محددة.وقالت الشركة: "مع وضع صحة وسلامة فرقنا في الاعتبار، اتخذنا قرارا بإغلاق عدد من متاجرنا في الولايات المتحدة".وتعد عمليات الإغلاق ضربة لمحاولات آبل إعادة فتح جميع منافذ البيع بالتجزئة في العالم بعد إغلاقها المؤقت خلال ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.وكانت الشركة أعادت فتح 140 متجرا فقط من أصل 271 متجرا تمتلكها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد اتخاذ احتياطات تتعلق بالفيروس، وذلك قبل اندلاع الاحتجاجات على مدار الأسبوع الماضي الداعية إلى العدالة لجورج فلويد.وكان أول متجر مستهدف هو متجر للشركة في مينيابوليس، تعرض للتخريب والنهب، وتسببت الاحتجاجات أيضا بتضرر ونهب متاجر آبل في بورتلاند وفيلادلفيا وبروكلين وسولت ليك سيتي ولوس أنجلوس وتشارلستون وواشنطن العاصمة وسكوتسديل وسان فرانسيسكو.