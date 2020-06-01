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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتعال حريق فى كنيسة قرب البيت الأبيض

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:00 ص
اشتعال حريق
اشتعال حريق
وكالات
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نشب حريق ضخم في كنيسة سانت جون الأثرية بالقرب من البيت الأبيض، اليوم، والذي شهد حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة، على خلفية التظاهرات التي تشهدها أمريكا بسبب مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السوداء.

وأفاد مصدر في شرطة واشنطن، بحسب قناة "الحرة"، باشتعال حريق في قبو كنيسة سانت جون قبالة البيت الأبيض.

وتجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، الأحد، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي، وسط مواجهات مع قوات الأمن.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.

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