اشتعال حريق فى كنيسة قرب البيت الأبيض

نشب حريق ضخم في كنيسة سانت جون الأثرية بالقرب من البيت الأبيض، اليوم، والذي شهد حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة، على خلفية التظاهرات التي تشهدها أمريكا بسبب مقتل أحد المواطنين من ذوي البشرة السوداء.وأفاد مصدر في شرطة واشنطن، بحسب قناة "الحرة"، باشتعال حريق في قبو كنيسة سانت جون قبالة البيت الأبيض.وتجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، الأحد، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي، وسط مواجهات مع قوات الأمن.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد.