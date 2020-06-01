رئيس وزاء أستراليا يحث على توخى الحذر عند الاختلاط مع تخفيف قيود كورونا

حث رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الإثنين، على توخي الحذر عند الاختلاط بين الأشخاص وبعضهم البعض في الوقت الذي يجري فيه تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.وقال "موريسون"، إنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتمسكون بالتباعد الاجتماعي ونظافة اليد، كلما جرى فتح أجزاء أخرى من الاقتصاد.يشار إلى أنه سيسمح بحلول منتصف اليوم الإثنين بحرية الحركة الداخلية في أنحاء كل ولاية على حدة، وسيظل إغلاق الحدود الصارم بين الولايات قائمًا، وفقًا لوكالة الأنباء الأسترالية.يذكر أنه تم تسجيل ما يقرب من 7200 إصابة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا بعد إجراء 1.45 مليون فحص.ولا يزال هناك 478 حالة إصابة نشطة بالفيروس في أنحاء البلاد، بينما بلغ إجمالي الوفيات 103 حالات.