أول تعليق من زوج شقيقة محمد رمضان عقب أنباء القبض عليه

تحدث حسام حامد، زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، مع "الدستور"، عن أنباء إلقاء القبض عليه، على خلفية تنظيمه حفل زفافه، أمس الأحد، بحضور عدد كبير من الضيوف، وهو ما يتعارض مع قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتواصلت "الدستور" مع حسام حامد، زوج شقيقة محمد رمضان، والذي أكد أنه حاليًا يتواجد في منزله مع زوجته.

من جانبه، صرح محمود رمضان، شقيق محمد رمضان ومدير أعماله، أن الفرح لم يكن مثلما تم تداوله على السوشيال ميديا من وجود تجمع كبير، لافتًا إلى أنه تم في حدود حضور عدد قليل من أفراد العائلة وأخذ الجميع احتياطيهم الاحترازية الخاصة بالوقاية.

وأوضح محمود رمضان أن بالفعل قوات مباحث قسم الشيخ زايد تحقق في الواقعة الخاصة بإقامة حفل الزفاف، لكن زوج شقيقته يتواجد حاليًا في المنزل مع العروس.

وفي وقت سابق، ألقت مباحث الجيزة القبض على زوج شقيقة الفنان محمد رمضان؛ لإقامته حفل زفافه، في فيلا بطريق "مصر ـ الإسكندرية" الصحراوي، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع الاحتفالات والتجمعات.

ورصدت مباحث قسم الشيخ زايد ثان إقامة حفل زفاف في إحدى فيلل كومباوند "السليمانية"، وتبين أنه زفاف إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وألقت القبض على حسام حامد "العريس"؛ لاتهامه بإقامة حفل زفاف وتجمع، مخالفا إجراءات الدولة الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمنع إقامة حفلات الزفاف والتجمعات خشية نقل العدوى من أحد حاملي المرض.

