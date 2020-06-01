حظك اليوم.. برج الأسد الاثنين 1 يونيه 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الأسد اليوم الاثنين الموافق 1 يونيه 2020، والتي جاءت كالتالي:مهنيًا: تكون الحيويّة في أوجها وتشعر بذبذبات إيجابية فتصبح علاقاتك الشخصية أكثر انسجامًا وتزدهر الشعبية.عاطفيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة لا تعرف كيف تخرج منها.صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا هذا اليوم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.