الحالة 6.. النائب يوسف الشاذلي يكشف تفاصيل إصابته بكورونا

كشف النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تأكد من إصابته اليوم الأحد بعد إجراء أشعة مقطعية على الصدر أثبتت الإصابة بالفيروس دون الحاجة إلى إجراء مسحة.وأضاف الشاذلي في تصريحات لـ"الدستور"، أن الأطباء نصحوه بالعزل المنزلي، وأنه بالفعل بدأ في العزل داخل مكتبه الخاص اليوم الأحد، بعدما حصل على حقيبة العلاج اللازمة للعلاج مع إجراء المتابعة المستمرة.وبذلك يصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل مجلس النواب إلى ٦ حالات بعد النائبة شيرين فراج والتي تماثلت للشفاء خلال الأيام الماضية، بالإضافة للنائبة نشوى الديب والنائب عمر وطني والنائب هشام مجدي والنائب عيد هيكل.