جامعة عين شمس تصدر حزمة قرارات لتنظيم العمل حتى 11 يونيو

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا يقتضى بالعمل بثلث القوة حيث يمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحداتها إجازة بالتبادل علي ثلاث دفعات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٠ وحتي الخميس الموافق ١١ يونيو، على أن يتم التنسيق بين مديري العموم بالإدارات؛ لمراعاة صالح العمل ووضع النظام الكفيل لضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه المدة مع مراعاة التبادل المناسب بحيث لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات.كما أصدر قرارًا بمنح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل "السكر، والضغط، وأمراض الكلي، وأمراض الكبد، وأمراض القلب والأورام" أجازة استثنائية خلال الفترة سالفة الذكر، كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من إحدى المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، بالإضافة إلى منح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة اجازة استثنائية خلال تلك الفترة أيضا.