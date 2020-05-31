غدًا.. أحمد زاهر ضيف مها الصغير في «its show time»

يحل النجم أحمد زاهر ضيفا على الإعلامية مها الصغير في برنامج its show time الذي يعرض على قناة cbc في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.ويكشف أحمد زاهر خلال استضافته تفاصيل وكواليس شخصية "فتحي" الذي حقق من خلالها نجاح جماهيري كبير في رمضان الماضي بمسلسل "البرنس".كما يتحدث زاهر خلال اللقاء عن تفاصيل تحضيراته لشخصية فتحي مع المخرج محمد سامي، ورأيه في محمد رمضان في أول تجربة تجمعهم، كما تحدث عن أصعب مشاهده في مسلسل البرنس، وسر الكيميا التي تجمع بينه وبين المخرج محمد سامي.يشار إلى أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقي، بالإضافة إلي تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الاجتماعي وتقدمه دينا حويدق ومها الصغير، ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.