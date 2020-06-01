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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موضة صيف 2020.. طرق ارتداء الفساتين القصيرة على طريقة الأميرات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:02 ص
الفساتين القصيرة
الفساتين القصيرة
نور أيمن
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انتشرت الفساتين القصيرة ضمن أبرز صيحات الموضة لصيف عام 2020، ولأنه غالبًا ما تتبنى النساء الملكيات أمر الخروج بالموضة الحديثة، نقدم لكم من خلال ذلك التقرير طرق ارتداء الفستان القصير على طريقة الأميرات.


كيت ميدلتون:

استطاعت دوقة كامبريدج أن تعطي للفستان القصير أكثر من شكل من خلال إطلالاتها المختلفة، منه فوق الركبة وأسفلها، ليس العام الماضي فقط، لكنها ظهرت بإطلالة في عام 2011 بفستان أصفر للمصممة جيني باكهام.


ميجان ماركل

تظهر ميجان ماركل كثيرا بفساتين سهرة كثيرة، فظهرت في أكثر من مناسبة خلال زيارتها الملكية بفساتين قصيرة يمكنك تعلم طرق تنسيقها عن طريقها.

الأميرة بياتريس

أبهرت الأميرة بياتريس الكثير بالتنورة الجلدية الصغيرة أثناء قضاء ليلة في الخارج عام 2013، وكذبك حرصها على ارتداء الفساتين القصيرة المليئة بالورود والتي تعتبر ضمن صيحة موضة عام 2020 المتربعة على عرش الموضة.


الأميرة أوجيني

ظهرت الأميرة أوجيني مستعرضة أسلوبها الشخصي عندما حضرت حدث منتدى شباب الكومنولث في عام 2018 بحذائها العالي واللباس الزهري عالي العنق، والذي يمكن تطبيقة بأكثر من شكل على طريقتها.


كونتيسة ويسيكس
منذ عام 1995 وتظهر الكونتيسة صوفي بالفساتين القصيرة التي يجدها الجميع رائعة.


الأميرة ديانا

ظهرت أيضا الأميرة ديانا في أكثر من إطلالة بفساتين قصيرة.


الملكة ليتيسيا

تمتلك الملكة الإسبانية Letizia خزانة ملابس حديثة جدًا، وغالبًا ما ترتدي فساتين قصيرة للمظاهر الرسمية وأثناء قضاء وقتها خارج أوقات العمل.

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