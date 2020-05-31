تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية لـ«شباب وفد بورسعيد» (صور)

سلمت لجنة شباب الوفد في بورسعيد، برئاسة أحمد أبوالوفا، الفائزين بالمسابقة الرمضانية التى أطلقتها اللجنة الجوائز المالية الخمسة التى خصصتها، وأيضا الخمس جوائز الأخرى التى ساهم بها القيادى الوفدى صابر عبيد.جاء ذلك بحضور جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد وخالد النقيب سكرتير عام اللجنة وخالد حمام نائب رئيس اللجنة، عقب القرعة العلنية التى حضرها محمد ناجى رئيس اللجنة العامة للوفد ببورسعيد وعدد من قيادات الوفد ببورسعيد.وتسلم الجوائز كل من: نادين طارق محمد سلامة، ومحسن حسن محمد راضي، ونرمين على يوسف إبراهيم، وندى طارق سلامة، وغادة عبدالرحمن عثمان، وإيمان أحمد محمد شطا، ولمياء أحمد مسعود، وطارق محمد محمد، وأحمد جمال عطية، ونيفين أحمد مسعود.وأكد جمال شحاتة أمين الصندوق المساعد لحزب الوفد وسكرتير عام لجنة بورسعيد، أن لجنة بورسعيد شهدت العديد من الفاعليات خلال الفترة الماضية تنفيذا لتعليمات المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد خاصة فيما يتعلق بدعم المواطنين في الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وفي سياق متصل أشار إلى تشكيل مجموعات توزيع للسلع والمواد التموينية من سيدات وشباب الوفد ببورسعيد تحت إشراف محمد ناجى رئيس اللجنة العامة للحزب بالمحافظة، للأسر الأولى بالرعاية بجميع أحياء بورسعيد ودعم العمالة غير المنتظمة في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في التصدي للفيروس القاتل، وتأكيدا أن الوفد هو حزب الشعب ويشعر بمشاكل وآلام المواطنين ويتفاعل معها وتستمر المساعدات بعد الشهر الكريم وحتى تنتهى أزمة فيروس كورونا وأن هذه المساعدات ستستمر على مدار العام تضامنا مع الفئات الأكثر احتياجا.وأضاف أن لجنة المرأة بحزب الوفد ببورسعيد، برئاسة عواطف فاروق، وزعت عددا كبيرا من الأحذية الرياضية "الكوتشيات" وملابس العيد على الأسر الأكثر احتياجا والوقوف مع المرأة المعيلة والأسر الفقيرة إيمانا بمبادئ وقواعد الوفد للوقوف مع الشعب المصرى.