جامعة دمياط تمد فترة تسليم الأبحاث بسبب تعطل الموقع

قال الدكتور سيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إنه نظرًا للضغط الشديد على شبكة الإنترنت والجامعة، اليوم، ورد شكاوى من بعض طلاب كليات الجامعة تفيد بعدم تمكنهم من رفع تكليفاتهم البحثية بنجاح صباح اليوم، موضحا أن إدارة الجامعة ستراعي ذلك وستبذل قصارى الجهد حتى يتمكن كل طالب بالجامعة من تسليم تكليفاته البحثية.وأضاف «دعدور» في تصريحات له أنه سيتم منحهم مدة إضافية للتسليم وطرح حلول بديلة أخرى للتسهيل عليهم.