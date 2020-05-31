«مستثمرو العاشر» تكشف خطتها لمواجهة فيروس كورونا

قال المهندس أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه منذ بداية تفشى أزمة كورونا في مصر، قام محافظ الشرقية بتشكيل لجنة عليا لإدارة أزمة الوباء، بأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان.وأكد رضا لـ"الدستور"، أن الجمعية قامت بتوزيع الكمامات على المصانع، لكي يرتديها العمال حفاظًا على سلامتهم، بالإضافة إلى توفيرها في مكاتب الصحة وهيئة التأمين الصحي، مضيفًا أنه تم تجهيز مركز طبي لعزل مصابي كورونا، على مساحة 2000 متر، ومن المقرر افتتاحه الأسبوع المقبل.وتابع الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن هدف زيارة وزير القوى العاملة اليوم للمدينة، التأكد من عدم تسريح عمال المصانع لأن العامل أساس الإنتاج، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة.ودعا جميع أصحاب المصانع والشعب لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة للحفاظ على سلامة الجميع.