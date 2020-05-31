تخصيص نحو 3 آلاف فدان لصالح إقامة مشروعات تنموية بالوادى الجديد

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بأنه بناء على القرار رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠ الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.وأوضح الزملوط أن القرار نص على تخصيص ٢٩٧٧.٠٢ فدان لصالح إقامة مشروعات تنموية فى إطار خطة الدولة لدعم التنمية الإقتصادية بالمحافظة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.يأتي هذا بناء على التوصيات التي أصدرها رئيس الجمهورية بزيادة المشروعات بمحافظة الوادي الجديد وتوفير فرص عمل للشباب، بهدف زيادة الإنتاج.