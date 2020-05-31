توزيع كمامات وتعقيم شوارع ومستشفيات.. حملة أبوالعينين تواصل مجهوداتها لمكافحة كورونا

واصل أعضاء حملة أبوالعينين زيارة عدد من المستشفيات بمنطقة الجيزة، لتستمر الحملة في دورها الخدمي لحماية المواطنين من فيروس كورونا، بتوجيهات من النائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب.ووزعت الحملة الكمامات، بالإضافة إلى تعقيم عدد من المستشفيات بمنطقة الجيزة من بينها: "مستشفى أم المصريين، ومستشفى الصدر بالجيزة"، بالإضافة إلى شارع ١٠، وصلاح سالم بالبحر الأعظم، ومدرسة الجيزة الإعدادية بنات، وعدد من الشوارع الرئيسية.يذكر أن مكاتب خدمة المواطنين شاركت على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة للصرف، ولاقت تجربة النائب محمد أبوالعينين فى إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرارها فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.