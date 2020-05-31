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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«النزيل رقم 1».. رواية لمعاناة الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 06:37 م
النزيل رقم 1
النزيل رقم 1
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن دار النخبة رواية «النزيل رقم 1» للدكتور عبدالرحمن عسل، أستاذ الطب النفسي بمستشفيات قصر العيني.

تتناول الرواية فترة العزل والحجر الصحي في زمن «كورونا» في الفترة التي يعيشها العالم وقد أثرت بشكل كبير على الحياة والبشر.

تدور الأحداث حول معاناة الأطباء، في زمن الكورونا ودور الجيش الأبيض والمخاطر التي يتعرض لها وذلك من خلال أسلوب سردي مشوق حيث يقع البطل نائب قسم الأمراض الباطنة فريسة فيروس كورونا وانتقل له المرض من خلال فحصه لأحد المرضى.

كما تتطرق الرواية لأشكال مختلفة لمعاناة الأطباء من العدوى، وكيفية تعامله مع المريض حتى أصبح الطبيب والمريض سواسية في سجن فيروس كورونا.

يقول الراوي: «اقترب من مدينة مرسي مطروح عند الغسق، أذهله جمالها الأخَّاذ وسكونها الحالم. تأمَّل الجبال الشقراء، والشمس ترسل فوقها أشعتها الوردية، لتكسو رأسها بتاج الوقار والهيبة والجمال. نظر إلى الجبال وهي تبسط أقدامها لتغتسل في البحر، الذي نسجت ألوان الغسق مناظر لا يمكن له أن يصفها، لأنها غير قابلة للوصف.

وهو ينظر من النافذة أثناء مرور سيارة الإسعاف على الساحل. رأى الشمس تنام في سكون وهدوء على سرير البحر، ملتحفة برداء رمادي جميل ألقته عليها ظلمة الليل، الذي أضاء فيه القمر نوره الحاني الباسم، ليبعث في كل النفوس الهائمة والنائمة الطمأنينة والسكينة والراحة والأمان. تساءل:
– أين كنت من كل هذه الطبيعة الساحرة؟

اقترب أخير من مقر الحجر الصحي على أطراف المدينة. ودخلت عربة الإسعاف بلا ضجيج، بلا كلمات، بل كانت الإشارات والإيماءات هي اللغة المعترف بها في هذا الصرح المعروف بالحجر الصحي، والذي كان يلتحف بعباءة سوداء من السكون البغيض، ثم أشار له سائق الإسعاف بأن يستعد للنزول.

نزل من عربة الإسعاف حاملًا حقيبته بيده اليمنى وجهاز الكمبيوتر المحمول على كتفه الأيسر، ولم يكن يدور في ذهنه شيء، فقد تحطم القلق والحزن على عتبات الطرق، على جمال الحياة.

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