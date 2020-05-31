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محمد العسيري
الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوظبي تعلن حظرًا شاملًا لمدة أسبوع

الأحد 31/مايو/2020 - 05:21 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، وهي أكبر إمارات الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إن الإمارة أعلنت حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية اعتبارا من الثاني من يونيو.

وأضاف المكتب على تويتر أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب: "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع".

وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجوال الليلي الساري بالفعل.

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