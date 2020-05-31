أبوظبي تعلن حظرًا شاملًا لمدة أسبوع



وأضاف المكتب على تويتر أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال المكتب: "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع".



وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجوال الليلي الساري بالفعل.

قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، وهي أكبر إمارات الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إن الإمارة أعلنت حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية اعتبارا من الثاني من يونيو.