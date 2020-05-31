25 إصابة جديدة بكورونا فى ديالى وواسط بالعراق
الأحد 31/مايو/2020 - 05:19 م
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سجلت محافظة واسط العراقية، اليوم الأحد، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين في قضاء الحي ومركز الكوت، كما سجلت محافظة ديالى 3 إصابات بالفيروس.
وذكر بيان لمحافظة واسط أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات واسط بلغ 108 مصابين.
وقال مصدر طبي عراقي- في تصريح اليوم الأحد- إنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في قضاء الخالص شمال بعقوبة، والحالة الأخرى في منطقة خان اللوالوة في بعقوبة.
وذكر بيان لمحافظة واسط أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات واسط بلغ 108 مصابين.
وقال مصدر طبي عراقي- في تصريح اليوم الأحد- إنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في قضاء الخالص شمال بعقوبة، والحالة الأخرى في منطقة خان اللوالوة في بعقوبة.