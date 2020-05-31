25 إصابة جديدة بكورونا فى ديالى وواسط بالعراق

سجلت محافظة واسط العراقية، اليوم الأحد، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين في قضاء الحي ومركز الكوت، كما سجلت محافظة ديالى 3 إصابات بالفيروس.وذكر بيان لمحافظة واسط أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج حاليًا في مستشفيات واسط بلغ 108 مصابين.وقال مصدر طبي عراقي- في تصريح اليوم الأحد- إنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في قضاء الخالص شمال بعقوبة، والحالة الأخرى في منطقة خان اللوالوة في بعقوبة.