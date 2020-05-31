بريطانيا تعلن تحقيق هدف إجراء 200 ألف فحص كورونا يوميا

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد إنها حققت هدفها بالوصول إلى 200 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد يوميا بما في ذلك ما يلزم لإجراء 40 ألفا من فحوص الأجسام المضادة في اليوم مضيفة أنها بلغت هذا الهدف قبل يوم.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وضع هدفا بالوصول إلى 200 ألف فحص يوميا بحلول نهاية الشهر.وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان: "يمثل الوصول إلى هدف القدرة على إجراء 200 ألف فحص نقطة فارقة في طريقنا للسيطرة على انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح وتخفيف العزل تدريجيا".وأضاف: "وبتوسيع قدرتنا على إجراء الفحوص سريعا، استطعنا تقديم برنامج الفحص والتعقب التابع لهيئة الصحة الوطنية وتمكين من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا من الخضوع للفحص جزء مهم من البرنامج".