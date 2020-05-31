إيساف عن إحيائه حفل زفاف: «مكنش ينفع محضرش فرح صاحبي»

تعرض الفنان إيساف لهجوم شديد صباح اليوم، بعد اتهامه بإحياء أحد الأفراح وتقديم فقرة غنائية، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.تواصلت «الدستور» مع الفنان إيساف، والذي أكد أنه لم يقدم حفلا غنائيا أو فقرة غنائية بأحد الأفراح، كما زعم البعض بفرقته أو بمقابل مادي، مؤكدا أنه أكثر الناس حرصًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأنه يجلس في منزله منذ ثلاثة أشهر.وأضاف إيساف: «ما حدث هو أن المصور شريف قمر كان يحتفل بحفل زفافه وسط عدد محدود من المدعوين من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين منه؛ وأنا وشريف أكتر من إخوات، وحضرت الفرح بمفردي كأخ له، وأُقيم الفرح في مكان مكشوف بحضور عدد قليل جدا من المدعوين».وتابع: «أثناء حضوري طلب مني الأصدقاء الغناء، وقمت بتقديم أغنية واحدة دون وجود فرقة، ولا أعلم لماذا الهجوم، واتهامي أنني قدمت حفلًا غنائيًا، أو شاركت في إحياء فرح بالفرقة مدفوع الأجر».واختتم إيساف أن الإنسان خلق حرا، ومهما كانت الظروف واتخاذنا الإجراءات الاحترازية، فمن المؤكد أنني سأزور أخي وأحضر فرحه، خاصة أن هناك اتجاها بالتعايش خلال الفترة القادمة من قبل الدولة، فلماذا يضع البعض ضدي الاتهامات لمجرد حضوري بجانب صديقي في أهم يوم في عمره.