انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق مشتل مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مشتل بشارع مكرم عبيد لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء صاحب المشتل لسماع أقواله.ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مشتل بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.وفي سياق منفصل، كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل بمنطقة السلام وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.