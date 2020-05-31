«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

أعلنت "فن جميل"، المؤسسة المستقلة التي ترعى الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم، اليوم الأحد إطلاق "بيت جميل أونلاين"، وهو برنامج ورش عمل عبر الإنترنت مستوحى من الفنون التراثية.وصممت ورش العمل خصيصا للفنانين والمهتمين بالفنون من جميع المستويات بما في ذلك الأطفال، وتم تكييفها مع المواد المعاصرة والأدوات المتاحة في المنزل خلال فترة الحظر الشامل.ويقود ورش العمل نخبة من الفنانين والحرفيين، من ضمنهم خريجو برنامج بيوت جميل للفنون التراثية، شبكة مؤسسات فن جميل التراثية في جدة والقاهرة، وهي متاحة على موقع "فن جميل" ومنصات التواصل الاجتماعي.وانطلقت السلسلة الأولى من ورش العمل من السعودية مع جلسات باللغة العربية ومترجمة بالانجليزية ويتولى تدريسها فنانون مقيمون في جدة، وتركز على المهارات الحرفية المستوحاة من التراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية.وتضم ورش العمل رسم زهرة الحياة بالقهوة وتزيين المنزل بمكعب النجمة الثمانية مع رنا العمودي، صناعة الطائرات الورقية في المنزل مع دفتر ألف؛ عمل كروشيه هندسية من الأكياس البلاستيكية مع كيس شيك، صناعة الورق يدويا مع عمار جي مان، ورسم ختم سليمان بالهندسة الإسلامية مع مروى تركستاني.يذكر أن بيوت جميل في القاهرة وجدة وأتيليه القاهرة، مركز فن جميل الذي يرعى الفنون الحرفية وريادة الأعمال المصرية، مغلقة مؤقتا بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، وتعد ورش العمل عبر الإنترنت فرصة للفنانين من جميع المستويات بما في ذلك الأطفال لتجربة الحرف اليدوية.وتدعم مؤسسة "فن جميل" الفنانين والمجتمعات الإبداعية وتشمل مبادراتها حاليا إدارة مدارس الفنون التراثية وبرامج الترميم، بالإضافة إلى برامج فنية وتعليمية متنوعة لكافة الأعمار، وتعزز برامج المؤسسة دور الفن في بناء وترابط المجتمعات، وقد افتتحت يوم 11 نوفمبر 2018 مركز جميل للفنون، والذي يعد مؤسسة عصرية مبتكرة مقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ وفي 2021، تستعد لافتتاح "حي: ملتقى الإبداع" في جدة، والذي سيكون مركزا رئيسيا للأعمال الإبداعية في السعودية.