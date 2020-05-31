الجزائر تجلي 229 من مواطنيها العالقين بالمغرب

وصلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجزية الجزائرية إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة اليوم الأحد قادمة من المغرب وعلى متنها 229 جزائريا من العالقين بالمغرب بسبب غلق الأجواء أمام حركة الطيران منذ مارس الماضي جراء أزمة فيروس "كورونا".وقال أمين أندلسي مسؤول الإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية - في تصريح اليوم - إن الطائرة كان على متنها 229 راكبا، وأقلعت من مطار الدار البيضاء بالمغرب.كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أجلت أمس نحو 600 جزائري من فرنسا عبر رحلتين جويتين انطلاقا من مطار شارل ديجول بباريس.وتأتي هذه الرحلات في إطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوي، طبقا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة إجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفسي وباء "كورونا".وتمكنت الجزائر من إجلاء أكثر من 8 آلاف من مواطنيها منذ بداية الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس "كورونا".