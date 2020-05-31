«الصحة»: تجهيز 35 ألف سرير لاستقبال مصابي كورونا

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إنه تم التوسع في تجهيز مستشفيات علاج مصابي فيروس كورونا من 18 مستشفى إلى 376، موضحة أنه يوجد الآن 35 ألف سرير مجهزة لاستقبال المصابين بالفيروس.جاء ذلك خلال مؤتمر بوزارة الدولة للإعلام بهدف الإعلان عما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.وأضاف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الحظر سيكون من 8 مساء وحتى 5 صباحا اعتبار من اليوم، لافتا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن 105 بوزارة الصحة و15311 خاص بمستشفيات التعليم العالي للاستفسار عن كورونا.وأوضح أنه سيتم تخصيص رقم بكل محافظة للاستفسار عن كورونا يحدده المحافظون، وستتم زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا.