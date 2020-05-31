تعقيم «الأحوال المدنية والمرور» استعدادا لاستقبال المواطنين

قامت وزارة الداخلية بتطهير وتعقيم مقار قطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية ووحدات المرور، اليوم الأحد، استعدادا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يونيو.وجاءت هذه الحملات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التى فرضتها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، فى ضوء ما تقرر من استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية.وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ارتداء الكمامة شرط أساسى للتردد على كافة المنشآت الشرطية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والالتزام بالمسافات الآمنة حرصا على سلامة المواطنين وسلامة العاملين بها.