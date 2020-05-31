الكنيسة تحتفل بعشية عيد دخول المسيح مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم بعشية عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.وتنظم الكنيسة غدًا بمختلف إيبارشيات مصر، قداسا اسثتنائيا مع استمرار إجراءات غلق الكنائس وتعليق الصلوات ضمن إجراءات الوقاية فيروس كورونا المستجد.ووفقا لقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باجتماعها الأخير، سوف يقام غدًا قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر بـ6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا.كما سيترأس قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد دخول المسيح أرض مصر، صباح غد بالتزامن مع باقي الكنائس القبطية التي تحتفل بهذه المناسبة من خلال صلوات القداس دون حضور من شعب الأقباط.