35 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت خلية الأزمة في واسط بالعراق، اليوم الأحد، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج إيجابية لفحص عدد من الملامسين لمصابين سابقا، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن دائرة صحة محافظة الديوانية أعلنت تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 35 حالة اليوم.