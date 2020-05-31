35 إصابة جديدة بكورونا في العراق
الأحد 31/مايو/2020 - 11:27 ص
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أعلنت خلية الأزمة في واسط بالعراق، اليوم الأحد، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج إيجابية لفحص عدد من الملامسين لمصابين سابقا، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن دائرة صحة محافظة الديوانية أعلنت تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 35 حالة اليوم.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن دائرة صحة محافظة الديوانية أعلنت تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 35 حالة اليوم.