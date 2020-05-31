«الطب العلاجي»: «محدش يتوجه للمستشفيات إلا اللي عنده أعراض كورونا»
الأحد 31/مايو/2020 - 11:27 ص
هدير شعراويطباعة
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه لا توجد دولة تستطيع تحديد موعد مرحلة الذروة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، معلقا: "نتعشم أن نكون في فترة الذروة".
وناشد غنيمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين، قائلا: "محدش يتوجه للمستشفى إلا اللي عنده أعراض كورونا".
وأكد رئيس قطاع الطب العلاجي، أن التغذية السليمة وتناول الطعام الصحي أفضل من تناول الفيتامينات، مناشدا المواطنين عدم التواجد في الأماكن المزدحمة.
وناشد غنيمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين، قائلا: "محدش يتوجه للمستشفى إلا اللي عنده أعراض كورونا".
وأكد رئيس قطاع الطب العلاجي، أن التغذية السليمة وتناول الطعام الصحي أفضل من تناول الفيتامينات، مناشدا المواطنين عدم التواجد في الأماكن المزدحمة.