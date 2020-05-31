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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاقتصاد الياباني: لا نعتزم وضع طوكيو تحت «حالة الطوارئ»

الأحد 31/مايو/2020 - 11:26 ص
ياسوتوشي نيشيمورا
ياسوتوشي نيشيمورا
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صرح وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، بأن الحكومة ليس لديها خطة فورية لوضع العاصمة (طوكيو) ومحافظة "فوكوكا" تحت "حالة الطوارئ " مرة أخرى؛ على الرغم من أن المناطق شهدت زيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروسات "التاجية" في الأيام الأخيرة.

وقال نيشيمورا - الوزير المسؤول عن الاستجابة اليابانية للفيروسات - في تصريح أوردته وكالة أنباء "كيودو"- إنه لا يتوقع أن تزداد أعداد حالات الإصابة الجديدة بسرعة في وقت تعيد فيه البلاد فتح اقتصادها، ولكنها ستواصل مراقبة الوضع بعناية.

وأضاف أنه لم نصل إلى مثل هذه المرحلة "إعادة حالة الطوارئ".

يذكر أنه لم تسجل مدينة "كيتاكيوشو " الجنوبية الغربية في محافظة "فوكوكا " إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي من 30 أبريل إلى 22 مايو الجاري، ولكنها بدأت رؤية نمو يومي "مزدوج الرقم " في الحالات بسبب العدوى العنقودية في المؤسسات الطبية.

وفي العاصمة اليابانية (طوكيو ) انخفض عدد الحالات اليومية الجديدة إلى أرقام فردية لكنها بدأت تتسلل من يوم الثلاثاء - اليوم التالي لرفع الحكومة حالة الطوارئ للعاصمة والعديد من المحافظات الأخرى.

وقال المسؤول الياباني إن العديد من الإصابات الجديدة أصيبت بالمستشفيات، وإنه تم تعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالمصابين.

يذكر أنه تم تأكيد 5231 حالة إصابة بفيروس " كورونا " في العاصمة (طوكيو ) و741 في "فوكوكا" حتى أمس السبت.

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