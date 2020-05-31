518 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، إنها رصدت 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34884 إصابة.وذكرت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم، وكانت سجلت أمس السبت، 506 حالات إصابة جديدة بالفيروس.