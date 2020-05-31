ارتفاع إصابات كورونا في هولندا لـ 46460

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في هولندا إلى 46460، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت امستردام، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في هولندا بلغ 5970، فيما تعافى 178 شخصا. وقد مر حوالي 13 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في هولندا.