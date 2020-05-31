السعودية: لن يسمح للمسافر الذى تزيد حرارته عن 38 درجة بدخول المطارات

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، أنه لن يسمح للمسافر الذي تزيد حرارته عن 38 درجة بدخول المطارات حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة، وذلك بعد إعادة الرحلات الداخلية في المملكة بداية من اليوم الأحد.وذكرت وكالة الأنباء السعودية" واس"، أن الهيئة كشفت عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات، والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، إضافة إلى تجنّب المنع من السفر عند إخلاله بهذه الالتزامات المحدّدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتّبعة داخل المطارات.وأوضحت الهيئة، أنه على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونيًا، وقياس درجة الحرارة في المطار "لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38"، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة".كما سيلتزم المسافر بلبس الكمامة، حيث "سيمنع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها"، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمّامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة.