شرطة باريس تعتقل 92 مشاركًا فى احتجاج من أجل حقوق المهاجرين

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 92 شخصًا شاركوا في العاصمة باريس بمظاهرة، لم تحصل على موافقة السلطاتللمطالبة بحقوق الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.وذكرت السلطات أن آلاف الأشخاص خرجوا في المظاهرة، التي لم تحصل على تصريح رسمي بسبب الجهود المبذولة للحد من التجمعات الكبيرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة " فرانس برس".وبمقتضى الإرشادات الحالية، يجب أن يقتصر عدد المجموعات على 10 أشخاص أو أقل، واستخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع في مسعى لفض الاحتجاج، وفقًا لما ذكرته إذاعة "فرانس إنفو".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.