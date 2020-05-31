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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حريق بمصنع كتان بشبراملس فى الغربية (صور)

الأحد 31/مايو/2020 - 01:41 ص
حريق بمصنع
حريق بمصنع
الغربية حسام فوزي جبر شريف عب الغني
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اندلع حريق هائل فى "جرن" تابع لمصنع كتان بقرية شبراملس، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، ويحاول الأهالي مساعدة قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء محمود حمزة، إخطارًا من مأمور مركز زفتى العقيد محمد شبل، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في "جرن" تابع لمصنع للكتان بقرية شبرا ملس، وانتقلت إثره الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل أن تمتد للمنطقة المجاورة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم، ولا تزال عملية الإطفاء.

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