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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين» تعلن إجراءات جديدة للأعضاء وأسرهم فى مواجهة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 02:17 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
الحسين عبيد
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أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة واصل اتصالاته الكثيفة مع كل الجهات المختصة بمواجهة فيروس كورونا؛ لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشاره بين أعضاء النقابة وأسرهم، وذلك انطلاقا من كون النقابة بيت كل الصحفيين المصريين بكل أجيالهم ومؤسساتهم.

وتوصلت هذه الاتصالات التي أجراها النقيب، بالتنسيق مع رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد، ووافق عليها المجلس، للإجراءات التالية:

أولًا: فتح الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج، لمدة 15 يومًا تبدأ من 1 إلى 15 يونيو، بدون غرامة.

ثانيًا: الاتفاق مع مجموعة من أساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات؛ للتواصل معهم تليفونيا أو إلكترونيا لاستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء الرأي في التحاليل والآشعة التي يجب القيام بإجرائها.

ثالثًا: يتيح مشروع العلاج، وفق دليل هذا العام المحدث، كل الآشعة والتحاليل المطلوبة؛ للتأكد من حالة الاشتباه، وفي مقدمتها الآشعة المقطعية على الصدر بمختلف جهات التعاقد، بأسعار مخفضة، يتحمل العضو منها 200 جنيه فقط بدلا من تكلفتها العادية والتى تصل إلى 1000 جنيه.

كما يتيح مشروع العلاج التحاليل التالية، وفق الدليل المحدث لهذا العام بأسعار مخفضة تتساوى مع أفضل العروض المقدمة للجهات النقابية الأخرى، ويتحمل العضو منها 70 جنيهًا فقط، بدلا من قيمتها العادية التي تصل لنحو 400 جنيه، وهي:

Complete blood picture (CBC)

ESR

CRP(Quantitative)

SGOT

SGPT

ferritin

رابعًا: إجراء مسحات كورونا، بعد اتخاذ الاستشارة الطبية، وإجراء الآشعة والتحاليل السابقة، دون تحميل الصحفيين، أعضاء مشروع العلاج وأسرهم أي تكلفة مالية، وذلك بمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة.

خامسًا: إتاحة أسرة وغرف للعزل بمستشفيات وزارة الصحة، لمن تثبت إصابته من الصحفيين وأسرهم، وتستلزم حالته ذلك، وستوفر وزارة الصحة حقائب العلاج لمن يتقرر عزلهم منزليًا، والمخالطين لهم.

سادسًا: يتم تشكيل لجنة للتواصل مع الزملاء للقيام بالإجراءات السابقة، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وتضم محمد شبانة السكرتير العام، وأيمن عبد المجيد مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ويعتبر كل أعضاء المجلس أنفسهم أعضاء فيها لتلقي اتصالات الزملاء على مدار الساعة، ويتولى الجانب التنفيذى كل من سعيد حسني مدير عام النقابة، وعماد حمدى ومحمد خليفة نائبا المدير العام، وعبد الرحمن مجدى بمشروع العلاج.

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