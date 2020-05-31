مصادر: لا صحة لوجود إصابات بـ«كورونا» ضمن المحتجزين بقسم شرطة بالإسكندرية

كشفت مصادر أنه في ظل ما أشارت إليه بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى وجود عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، وتدهور الحالة الصحية لأحد المحبوسين احتياطيًا بحجز القسم عقب الاشتباه بإصابته بفيروس "كورونا"ن فقد تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود حالات مصابة داخل القسم.كما تبين أن الشخص المشار إليه محبوس احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا وحددت له جلسة تجديد بتاريخ 4 6 2020، وأن حالته الصحية جيدة.