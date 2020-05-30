«مياه المنوفية» تمنع دخول الموظفين دون كمامات

أصدر المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قرارا بمنع دخول أي شخص سواء من العاملين بالشركة أو من المترددين عليها وعلى الأفرع التابعة لها بدون ارتداء الكمامة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ومن جهته قال محمود زين مدير التوعية بشركة مياه الشرب بالمنوفية، إن ارتداء الكمامات في هذا التوقيت أمر حتمي للحد من انتشار كورونا ولحماية المواطنين والعاملين بالشركة، فضلًا عن قيام إدارة السلامة والصحة المهنية بتطهير المباني الإدارية.