تسليم «شنط» أدوية المصابين بكورونا بالفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة أميمة عباس، مدير مديرية الشئون الصحية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة والإجراءات المتبعة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة هبة عاطف مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أدهم عبدالمعطي مدير إسعاف الفيوم.وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء استعرض خطة المديرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة الفترة القادمة، وكذا إعداد "شُنط" الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.وأوضحت مدير مديرية الصحة الجديدة أن المديرية بدأت اليوم في تسليم شنط الأدوية للمصابين، لافتة إلى أن مسئولي الطب الوقائي يتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض، طبقًا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.