رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسليم «شنط» أدوية المصابين بكورونا بالفيوم

السبت 30/مايو/2020 - 10:29 م
أدوية المصابين بكورونا
أدوية المصابين بكورونا
الفيوم - زينب علاء
طباعة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة أميمة عباس، مدير مديرية الشئون الصحية الجديدة، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة والإجراءات المتبعة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة هبة عاطف مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور أدهم عبدالمعطي مدير إسعاف الفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء استعرض خطة المديرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة الفترة القادمة، وكذا إعداد "شُنط" الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزليًا من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقرارًا، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.

وأوضحت مدير مديرية الصحة الجديدة أن المديرية بدأت اليوم في تسليم شنط الأدوية للمصابين، لافتة إلى أن مسئولي الطب الوقائي يتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض، طبقًا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة وفاة ابنة حسن حسنى التى تسببت له فى اكتئاب

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

مصادر تكشف تفاصيل واقعة اغتصاب «فتاة التيك توك» منة عبد العزيز

مواعيد عمل جديدة للبنوك بدءًا من الغد

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

القوات المسلحة: استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين ومقتل 19 إرهابيا في سيناء (فيديو)

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

طالب يخلد ذكرى «المنسي» بجدارية ضخمة في أسيوط

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد

حب غير عادل