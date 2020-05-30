روسيا توافق على استخدام أول عقار محلى لعلاج «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، موافقتها على استخدام أول عقار محلي يُدعى "أفيفافير"، لعلاج المرضى المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، وإدراجه رسميًا في سجل الأدوية الوطني.وأوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية بأنه تم تطوير الدواء من جانب صندوق الاستثمار الروسي المباشر، بالإضافة إلى شركة الاستثمارات الدوائية الروسية "ChemRar".