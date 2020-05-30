تخصيص مستشفى قنا العام لعزل مصابى كورونا

أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه بناء على التنسيق الذى تم مع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا تقرر تخصيص مستشفى قنا العام لعزل الحالات الإيجابية لمصابى فيروس كورونا المستجد، كما تقرر فتح مستشفى الطوارئ بالجامعة لاستقبال المرضى فى باقى التخصصات العلاجية على مدار الأسبوع.وأوضح غرباوى في تصريح صحفي، مساء اليوم السبت، أن هذا الإجراء يأتى ضمن إسهامات الجامعة في التعاون مع وزارة الصحة لمحاربة فيروس كورونا ومساعدة أهالينا من أبناء المحافظة فى التخفيف عنهم.