حقيقة وفاة موظف مدني بكورونا داخل سجن طرة

نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة موظف مدنى بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا".وأكد المصدر، أن الموظف المذكور كان في إجازة من عمله بتاريخ 1752020 وتوفى أثناء وجوده بالإجازة، وأن وزارة الداخلية سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجى تلك الشائعات.