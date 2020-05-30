«سبايس إكس» تحاول إطلاق رحلتها المأهولة إلى الفضاء

تحاول "سبايس إكس" مجددًا السبت، إطلاق رائدين من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى الفضاء، وذلك بعدما دفعت رداءة الأحوال الجوية الأربعاء القيّمين إلى إرجاء محاولة أولى لإطلاق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء من الولايات المتحدة منذ تسع سنوات، والأولى لشركة خاصة.وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ومؤسس "سبايس إكس" إلون ماسك، صباح السبت، أن الأحوال الجوية، وإن كانت غير مستقرة، لن تحول دون بدء التحضيرات للإقلاع المقرر الساعة 15:22 (19:22 ت غ) من مركز كينيدي الفضائي على ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجاء في تغريدة لمدير "ناسا" جيم برايدنستاين "نحن نستعد لعملية الإطلاق اليوم"، موضحًا أن احتمال إرجاء عملية الإطلاق بسبب رداءة الطقس هو 50 بالمائةK، ويبقى احتمال إرجاء عملية الإطلاق قائمًا حتى اللحظات الأخيرة وصولًا إلى انتهاء العد العكسي.وسيكرر الرائدان داغ هيرلي وبوب بنكن التحضيرات نفسها التي أنجزاها الأربعاء الماضي استعدادًا للإطلاق، من ارتداء البزة الفضائية البيضاء والسوداء الأشبه بتلك المستخدمة في أفلام الخيال العلمي، وتوديع العائلة والتوجّه إلى الصاروخ الفضائي على متن سيارة "تيسلا" في دعاية من تقدمة "ناسا" لإلون ماسك، مؤسس شركة السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية، وصولًا إلى عملية اتّخاذ الوضعية داخل مركبة "كرو دراغون" المحمّلة على صاروخ فالكون-9 الذي سيطلقهما إلى الفضاء بسرعة تعادل خمسة أضعاف سرعة الصوت.لكن "ناسا" تعتبر الخطوة "ثورية" لأن "سبايس إكس" ستسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى الفضاء بكلفة أدنى مقارنة ببرامجها السابقة.وقدّمت "ناسا" أكثر من ثلاثة مليارات دولار لشركة "سبايس إكس"، لتصميم مركبتها القابلة لإعادة الاستخدام لمدة ست رحلات فضائية مستقبلية وبنائها واختبارها وتشغيلها.