«العدل» تُصدر قرارات جديدة في ظل أزمة «كورونا»

أصدرت وزارة العدل قرارات جديدة بشأن المترددين على مقر الديوان العام للوزارة في لاظوغلي مع عودة العمل تدريجيًا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.ونص القرار رقم ٨ لسنة ٢٠٢٠، الصادر من المستشار علي سلطان مساعد وزير العدل لشئون الديوان، بشأن العاملين على الآتي: "في إطار حرص الدولة على سلامة الصحة العامة لمواطنيها، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية وموظفيها والمحامين وجميع المتعاملين مع قطاعات الوزارة المختلفة بمقر الوزارة ومركز الدراسات القضائية ومركز المعلومات القضائي، وبمناسبة عودة العمل تدريجيًا نأمر بقصر دخول وزارة العدل ومركز الدراسات القضائية والمعلومات القضائي على من له صفة وبعد تقديم ما يفيد ذلك".كما نص القرار في مادته الثانية علي منع دخول جميع المترددين والموظفين لمقر الوزارة ومركز المعلومات والدراسات القضائية إلا بعد ارتداء الكمامات الواقية والالتزام بارتدائها طوال فترة التواجد والمثول للكشف الحراري مع الالتزام بالمسافات اللازمة والتباعد.كما نص القرار على تكليف كل قطاع بتطهير وتعقيم مقارهم وقيام المكلفين بديوان عام الوزارة بالاستمرار في عمليات التطهير والتعقيم لمبني الوزارة والصالات بصفة دورية وبواقع مرتين يوميًا.